В Турции арестовали первого журналиста по новому закону о распространении дезинформации

Журналист Синан Айгюль арестован на юго-востоке Турции по обвинению в распространении дезинформации. Об этом заявил его адвокат Дияр Орак.
Медиаработник из Битлиса Синан Айгюль был задержан рано утром 14 декабря после того, как написал в соцсети Twitter о том, что 14-летняя девочка якобы подверглась сексуальному насилию со стороны мужчин, в том числе полицейских и солдат.
Через некоторое время он удалил свои публикации, заявив, что информация об инциденте не соответствует действительности. Айгюль также принес извинения за обнародование ложной истории без подтверждения фактов преступления со стороны властей.
Тем не менее местный суд постановил арестовать журналиста до начала разбирательства. Инстанция обосновала свои действия тем, что публикации медиаработника могут вызвать «страх и панику» среди населения и нарушить мир в стране, учитывая охват его аудитории. На профиль Айгюля в Twitter подписаны около 18 000 пользователей.
В суде журналист заявил, что исправил ошибку после контактов с властями, удалил свои твиты и не собирался совершать никаких преступлений. По мнению адвоката Дияра Орака, задержание репортера является незаконным.
«Применение данного закона, насколько нам известно, было использовано впервые. Его интерпретация судебными органами вызывает у нас опасения, что аналогичные расследования и аресты будут усиливаться в будущем», — сказал юрист агентству Reuters.
Синан Айгюль стал первым журналистом, подпавшим под действие закона о дезинформации, который был одобрен турецким парламентом в середине октября. Данная мера предполагает лишение свободы сроком до трех лет за распространение «фейкового» контента. По мнению оппозиционных депутатов и правозащитников, новый закон ущемляет свободу слова и является инструментом властей по зачистке информационного поля от неудобной информации.
По данным Комитета защиты журналистов, Турция занимает четвертое место (после Ирана, Китая и Мьянмы) по числу задержанных журналистов в нынешнем году. В настоящее время в тюрьме находятся 40 турецких работников СМИ. Журналисты курдского происхождения больше остальных подвергаются гонениям со стороны властей.