В Турции арестовали первого журналиста по новому закону о распространении дезинформации

Тем не менее местный суд постановил арестовать журналиста до начала разбирательства. Инстанция обосновала свои действия тем, что публикации медиаработника могут вызвать «страх и панику» среди населения и нарушить мир в стране, учитывая охват его аудитории. На профиль Айгюля в Twitter подписаны около 18 000 пользователей.