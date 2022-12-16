«Молдовагаз» полностью оплатил «Газпрому» поставленное в ноябре и декабре топливо

Кишинев осенью 2021 года договорился с российской стороной о продлении контракта на поставку сырья в республику при условии проведения аудита задолженности предприятия «Молдовагаз» в 2022 году. «Газпром» оставил за собой право подвергнуть поставки газа в Молдавию полной заморозке вследствие нарушения «Молдовагазом» обязательства по оплате и срокам заключения договора по урегулированию исторической задолженности.