Композитор Родион Щедрин отмечает юбилей в Мариинском театре

Стоит отметить, что балет «Озорные частушки» стал частью большого фестиваля Мариинского театра, приуроченного к юбилею Щедрина. Зрители до 31 декабря смогут посмотреть и другие известные произведения маэстро: оперы «Очарованный странник», «Не только любовь» и другие.