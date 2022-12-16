Композитор Родион Щедрин отмечает юбилей в Мариинском театре

Композитор, пианист и музыкальный педагог Родион Щедрин 16 декабря отмечает свой юбилей — народному артисту СССР исполняется 90 лет. Этот праздник он решил отметить в Мариинском театре.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в этот день на исторической сцене культурного учреждения состоялся премьерный показ спектакля на музыку Щедрина «Озорные частушки». Его представили артисты театра балета имени Якобсона.
Эту композицию Щедрин написал для своей супруги балерины Майи Плисецкой, умершей 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет.
Стоит отметить, что балет «Озорные частушки» стал частью большого фестиваля Мариинского театра, приуроченного к юбилею Щедрина. Зрители до 31 декабря смогут посмотреть и другие известные произведения маэстро: оперы «Очарованный странник», «Не только любовь» и другие.