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Росавиация дала рекомендации компании iFly, попавшей в сложную ситуацию с рейсами в Египет

Общество
Росавиация дала рекомендации компании iFly, попавшей в сложную ситуацию с рейсами в Египет

Росавиация дала рекомендации авиакомпании iFly. Ранее у перевозчика возникли сложности с рейсами в Египет через воздушное пространство Сирии.

Сообщается, что руководитель авиакомпании Кирилл Романовский предоставил в ведомство пакет документов об оценке рисков, который касается полетов вблизи региона, где существует риск для безопасности. Специалисты обнаружили в них существенные недостатки.

Так, iFly рекомендовали обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров. Клиентов перевозчика, находящихся на территории Египта, предложено вывезти в Россию с помощью иностранных авиакомпаний, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
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