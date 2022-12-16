Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры подписали Москва, Тюменская область и компания «Сибур»

Соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры подписали Москва, Тюменская область и компания «Сибур»

Правительством Москвы, Тюменской области и компанией «Сибур» подписано Соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры. В подписании Соглашения приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор нефтехимического предприятия Михаил Карисалов.

Соглашение создаст благоприятные условия для развития детского, молодежного и семейного туризма, даст возможность делиться информацией о деловых и культурных мероприятиях и проводить обмен волонтерами, сообщают «Ветеранские вести».

Сергей Собянин отметил, что Тюменская область — важный партнер Москвы во многих сферах, и подписанное соглашение откроет новые уникальные возможности для развития познавательного и образовательного и других форм туризма.

Соглашение предусматривает продвижение образовательно-туристического проекта «Город открытий», который будет способствовать школьниках страны совершить увлекательное путешествие в Москву и узнать ее как единое образовательное пространство. В городе построены маршруты с посещением высокотехнологичных производств, технопарков и культурных объектов.

Аналогичный проект развивают в Тобольске при поддержке нефтехимической компании.

Туристический поток между Москвой и Тюменской областью растет и приближается к показателям «доковидного» уровня. В первом полугодии 2022 года количество поездок из Москвы в Тюмень составило 33,2 тысячи, это 89% от уровня 2019 года. Из Тюмени в Москву приехали 77,1 тысячи человек, или 77 процентов. Большинство туристов, 88,9%, совершает одну-две поездки в год.
соглашение москва тюменская область сибур партнер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду