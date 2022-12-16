Соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры подписали Москва, Тюменская область и компания «Сибур»

Туристический поток между Москвой и Тюменской областью растет и приближается к показателям «доковидного» уровня. В первом полугодии 2022 года количество поездок из Москвы в Тюмень составило 33,2 тысячи, это 89% от уровня 2019 года. Из Тюмени в Москву приехали 77,1 тысячи человек, или 77 процентов. Большинство туристов, 88,9%, совершает одну-две поездки в год.