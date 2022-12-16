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Садальский поддержал Пугачеву, которая покинула Россию

Общество
Садальский поддержал Пугачеву, которая покинула Россию

Актер Станислав Садальский заступился за певицу Аллу Пугачеву, которая со скандалом покинула Россию в конце сентября. Он раскритиковал тех, кто осудил действия артистки.

Садальский встал на сторону Пугачевой, которая столкнулась с критикой на фоне своего отъезда в Израиль. В своем Telegram-канале он призвал «заткнуться» ее недоброжелателей.

Напомним, Примадонна не одобрили действия России в рамках специальной операции на Украине. Перебравшись за границу, она опубликовала в социальных сетях пост, в котором назвала соотечественников холопами и рабами.

Тем временем, ее супруг, шоумен Максим Галкин✱ (признан иностранным агентом на территории РФ) активно гастролирует по миру. Судя по всему, он не намерен возвращаться на родину.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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