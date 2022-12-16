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Склад макулатуры загорелся в Карачаево-Черкесии на площади 900 кв. м

Происшествия
Склад макулатуры загорелся в Карачаево-Черкесии на площади 900 кв. м

Склад макулатуры загорелся в Карачаево-Черкесии. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Все случилось в Черкесске на улице Доватора. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18:16 по московскому времени. Прибывшие на место происшествия огнеборцы локализовали пожар в течение получаса на площади 250 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 27 человек личного состава МЧС и семь единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожар произошел в здании кафе городского округа Шаховская в Подмосковье. Возгорание обошлось без жертв и пострадавших, сообщало РИАМО.
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