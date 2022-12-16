«Не из России, а из Азии»: Вассерман рассказал, как РФ сможет продавать свой газ через Турцию

Евросоюз сможет обойти наложенные США ограничения на покупку газа из России. Об этом в интервью ФАН заявил депутат государственной думы Анатолий Вассерман.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в кратчайшие сроки намерена стать глобальным центром ценообразования на газ.
«Для России в этом нет ничего страшного, — заметил Вассерман. — Скорее всего, мы даже сможем получить из этого пользу, ведь торговать Эрдоган будет именно нашим газом. Однако благодаря тому, что Анкара имеет также доступ к «голубому топливу» из Казахстана и Азербайджана, это позволит ей формально продавать его не как «русский», а, скажем, среднеазиатский».
Таким образом, продолжил депутат, какие бы ограничения ни пытались установить Соединенные Штаты для Евросоюза на покупку энергоресурсов из РФ, с помощью Турции их удастся обойти.
«Возможно, что объемы будут таковы, что нам придется строить еще один газопровод до турков, — заметил парламентарий. — Да, они, безусловно, будут таким образом оставлять себе часть прибыли, но и для нас все это будет выгодно».
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