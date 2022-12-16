Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Саратовской области Бусаргин утвердил новый почетный знак «За мужество и отвагу»

Общество
Глава Саратовской области Бусаргин утвердил новый почетный знак «За мужество и отвагу»

Руководитель Саратовской области Роман Бусаргин учредил новую награду: почетный знак Губернатора области «За мужество и отвагу».

По информации официального портала Саратовской облдумы, награда предназначена для жителей области, проявившим самоотверженность, отвагу и мужество при исполнении воинского, профессионального или гражданского долга, передает сетевое издание «Репортер64».

В октябре этого года депутат регионального парламента Вячеслав Калинин (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду») направлял обращение губернатору области с предложением о возобновлении практики вручения почетного знака «За мужество и отвагу». С такой же просьбой к главе региона обращались представители саратовских ветеранских организаций.

Вячеслав Калинин отметил, что признание заслуг наших земляков — важный нужный шаг в наше время, особенно во время проведения СВО. Поддержка губернатором инициативы и признание 1 июля Днем ветеранов боевых действий в Саратовской области подтверждает его личную патриотическую позицию и говорит о системном подходе власти области в вопросе оказания социальной помощи ветеранам и инвалидам войн и боевых действий, членам их семей и семей погибших.
саратовская область знак награда калинин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду