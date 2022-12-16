Глава Саратовской области Бусаргин утвердил новый почетный знак «За мужество и отвагу»

Вячеслав Калинин отметил, что признание заслуг наших земляков — важный нужный шаг в наше время, особенно во время проведения СВО. Поддержка губернатором инициативы и признание 1 июля Днем ветеранов боевых действий в Саратовской области подтверждает его личную патриотическую позицию и говорит о системном подходе власти области в вопросе оказания социальной помощи ветеранам и инвалидам войн и боевых действий, членам их семей и семей погибших.