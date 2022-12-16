Соцсеть ЯRUS поможет выйти в онлайн таинственному уличному художнику

Одним из самых запоминающихся стало награждение победителей в категории «Сервис года для животных», информационным партнером которой стала социальная сеть ЯRUS. Зрители увидели фильм про уличного художника-инкогнито, рисующего необычных лошадок в Петербурге, других городах России и за границей. Художник подарил свою картину с лошадкой лично Дмитрию Нагиеву, а затем настала очередь ему самому получать подарки. На сцену вышел основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин и вручил сертификат, предоставляющий владельцу персонального менеджера и бесплатное продвижение.