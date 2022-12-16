Соцсеть ЯRUS поможет выйти в онлайн таинственному уличному художнику

Информационный партнер премии «Фонтанка.ру – Признание и влияние», социальная сеть ЯRUS наградил лучшую зоокомпанию Санкт-Петербурга. Торжественная церемония прошла в Главном штабе Эрмитажа. Особый приз достался уличному художнику, который прославился рисунками длинноногих лошадок с большими грустными глазами. Самые интересные подробности — с места событий.
Более двух месяцев горожане голосовали за лучшие компании города. В каждой из 10 номинаций выбирали по 10 претендентов. Церемонию провели популярные ведущие Дмитрий Нагиев и Елена Голуб.
Премии вручили народные герои и звездные гости, среди которых были певец и композитор Игорь Корнелюк, клоун театра «Лицедеи» Анвар Либабов, писатель-сатирик Семен Альтов, художественный руководитель «Мюзик Холла» Фабио Мастранджело и лидер группы Billy’s Band Билли Новик.
Одним из самых запоминающихся стало награждение победителей в категории «Сервис года для животных», информационным партнером которой стала социальная сеть ЯRUS. Зрители увидели фильм про уличного художника-инкогнито, рисующего необычных лошадок в Петербурге, других городах России и за границей. Художник подарил свою картину с лошадкой лично Дмитрию Нагиеву, а затем настала очередь ему самому получать подарки. На сцену вышел основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин и вручил сертификат, предоставляющий владельцу персонального менеджера и бесплатное продвижение.
«Мы подумали, что нужно переходить из офлайна в онлайн. Наши шесть млн пользователей заслужили смотреть на ваше творчество, а команда ЯRUS поможет вам развиваться в интернете»,— пообещал Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS.
Вместе с художником и защитником хоккейного клуба СКА Михаилом Пашниным Дмитрий Илюхин поучаствовал в награждении лучшего зоосервиса года. Победа досталась «Четырем лапам». Управляющая сетью Светлана Крахмальная отметила, что главное для компании было участие, а не сам приз, и добавила, что в нашем информационном мире любой бизнес должен обязательно заявлять о себе через социальные сети и активно вести свои аккаунты. Руководитель проекта ЯRUS Иван Добровольский дал понять, что разработчики постоянно совершенствуют функционал платформы.
«В своем развитии мы, прежде всего, слушаем наших пользователей и следуем за ними, потому что люди — это главная движущая сила в развитии любого бизнеса. Таким образом нам удается сделать самую уютную и добрую платформу для взаимодействия пользователей», — уверен Иван Добровольский, руководитель проекта ЯRUS.
В самое ближайшее время в приложении появится рекламный кабинет, который предоставит бизнесу удобный инструмент для продвижения и поиска целевой аудитории.