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Звезда дилогии «Аватар» Сэм Уортингтон рассказал о кастинге на роль Джеймса Бонда

Общество
Звезда дилогии «Аватар» Сэм Уортингтон рассказал о кастинге на роль Джеймса Бонда

Австралийский актер Сэм Уортингтон, известный широкой публике по ролям в дилогии «Аватар», а также фильмах «Битва титанов» и «Терминатор: Да придет спаситель», рассказал, как пробовался на главную роль в шпионском боевике «Казино Рояль».

По его словам, одним из заданий на кастинге были съемки в смокинге агента 007. Наряд Уортингтону не подошел. Актер уточнил, что Джеймс Бонд в его исполнении был бы шпионом и убийцей, однако избавиться от жизнерадостности он бы не смог, передает Variety.

Как сообщает газета «Культура», новый «Аватар» с подзаголовком «Путь воды», главную роль в котором вновь исполнил Уортингтон, вышел в кинотеатрах большинства стран мира. В России же прокат блокбастера не планируется.
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