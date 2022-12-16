Звезда дилогии «Аватар» Сэм Уортингтон рассказал о кастинге на роль Джеймса Бонда

По его словам, одним из заданий на кастинге были съемки в смокинге агента 007. Наряд Уортингтону не подошел. Актер уточнил, что Джеймс Бонд в его исполнении был бы шпионом и убийцей, однако избавиться от жизнерадостности он бы не смог, передает Variety.