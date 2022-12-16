Блогер Дава пояснил, зачем поставил лайк Ольге Бузовой

Певец заявил, что сделал это не просто так. Он отметил, что рад за Бузову, в частности за то, что певица переехала в собственное жилье. О таком отношении молодой человек заявил в эфире программы «PRO-Новости» на МУЗ-ТВ. По словам Давы, девушка давно шла к этому.