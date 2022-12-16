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Блогер Дава пояснил, зачем поставил лайк Ольге Бузовой

Общество
Блогер Дава пояснил, зачем поставил лайк Ольге Бузовой

Блогер и певец Дава (Давид Манукян) пояснил, зачем поставил лайк под одной из фото бывшей возлюбленной Ольги Бузовой. Он отметил, что рад за успехи певицы.

Ольга Бузова и Дава расстались в прошлом году. Однако блогер все еще интересуется тем, как живет его бывшая. Так, подписчики Давы заметили его лайк под очередной фотографией певицы.

Певец заявил, что сделал это не просто так. Он отметил, что рад за Бузову, в частности за то, что певица переехала в собственное жилье. О таком отношении молодой человек заявил в эфире программы «PRO-Новости» на МУЗ-ТВ. По словам Давы, девушка давно шла к этому.
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