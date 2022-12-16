Врач Доронин объяснил, как избежать заражения гриппом в новогодние праздники

Несмотря на рост заболеваемости гриппом, новогодние мероприятия можно организовать без страха за свое здоровье, считает медицинский специалист. В частности он рекомендует отказаться от празднования Нового года в закрытых барах в пользу отдыха на открытом воздухе. В частности он советует посетить каток или бар на крыше, передает издание «Лента.Ru».