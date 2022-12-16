Врач Доронин объяснил, как избежать заражения гриппом в новогодние праздники

Отказ от посещения закрытых баров в новогодние праздники позволит избежать заражения вирусом гриппа. Такое мнение выразил врач Леонид Доронин. Он рассказал, как сохранить свое здоровье.
Несмотря на рост заболеваемости гриппом, новогодние мероприятия можно организовать без страха за свое здоровье, считает медицинский специалист. В частности он рекомендует отказаться от празднования Нового года в закрытых барах в пользу отдыха на открытом воздухе. В частности он советует посетить каток или бар на крыше, передает издание «Лента.Ru».
Врач также рекомендует россиянам не отмечать праздники в караоке и отказаться от похода на квесты. По его мнению, они относятся к зонам активного распространения различных вирусов.