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Памятник Пушкину демонтировали в украинском Днепре

Общество
Памятник Пушкину демонтировали в украинском Днепре

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Днепре демонтировали в рамках украинского закона о декоммунизации.

Бюст Пушкина в Днепре был снесен 16 декабря. Сообщение об этом опубликовали на сайте местного издания «Днепр Оперативный».

6 декабря мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что установленные в городе памятники, связанные с Россией и СССР, будут перемещены на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Это далеко не первый случай, когда на Украине сносят памятники, остававшиеся со времен СССР. Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове и Тульчине.
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