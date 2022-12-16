«Албанцы вооружены и поддержаны НАТО»: Вассерман о беспомощности сербов в Косово

Церковь Святого Николая, построенная в XVI веке, и дома сербов оказались разграблены в селе Богошевац недалеко от города Призрен. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Республики Сербии.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Анатолию Вассерману, чтобы узнать, приведет ли это преступление к ответным мерам со стороны сербского населения Косово.
«Любые попытки с его стороны создать какие-то серьезные отряды самообороны, чтобы иметь возможность давать отпор бесчинствам албанских бандитов, пресекут оккупационные войска НАТО на территории Косово», — заявил парламентарий.
При этом собеседник ФАН подчеркнул, что албанцы в этой стране вооружены, а сербы — нет.
«Ну а тот так называемый «миротворческий контингент», который из себя представляют отряды Североатлантического альянса, целиком на стороне бандитов, — заявил Вассерман. — Так что разграбления церкви и жилых домов на севере Косово, скорее всего, останутся безнаказанными. Равно как и прочие преступления албанцев в этих краях: от торговли органами до развозки героина по всей территории Европы».
Ранее ФАН писал, как киевский режим в настоящее время точно так же раскручивает маховик гонений на православие на Украине.