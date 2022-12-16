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Бизнесмен Мариничев: отсутствие IT-инфраструктуры в России привело к оттоку специалистов

Общество
Бизнесмен Мариничев: отсутствие IT-инфраструктуры в России привело к оттоку специалистов

Отсутствие IT-инфраструктуры в РФ привело к масштабному оттоку специалистов после начала спецоперации на Украине. Такое мнение выразил член генерального совета «Деловой России», генеральный директор RadiusHost Дмитрий Мариничев.

В беседе с изданием «Экономика сегодня» он отметил, что сотрудники в области информационных технологий зависят от зарубежных инженерных инноваций. А санкции, по словам предпринимателя, крайне негативно влияют на деятельность IT-специалистов, поэтому многие приняли решение покинуть страну.

«У России здесь нет своего базиса, поэтому российские IT-специалисты обучены чужому языку. Страх за будущее и непонимание, как развиваться дальше в плане получения новых навыков и роста компетенций, стали главным стимулом для отъезда», — подчеркнул Мариничев.

Компания Ventra в сентябре провела опрос, который показал, что 31% российских IT-специалистов покинули родину или планируют уехать в течение ближайшего года.
it россия мариничев
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