Бизнесмен Мариничев: отсутствие IT-инфраструктуры в России привело к оттоку специалистов

В беседе с изданием «Экономика сегодня» он отметил, что сотрудники в области информационных технологий зависят от зарубежных инженерных инноваций. А санкции, по словам предпринимателя, крайне негативно влияют на деятельность IT-специалистов, поэтому многие приняли решение покинуть страну.