FP: Байден всего одним неверным шагом подарил Путину победу и сделал США уязвимыми

Всего один неверный шаг главы Белого дома Джо Байдена помог российскому лидеру Владимиру Путина одержать верх и загнал США в угол. Журналист Максимилиан Гесс в статье для Foreign Policy устроил политику показательную порку.
Речь идет об обмене гражданина России Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, который состоялся 8 декабря. Напомним, что последняя была обычной баскетболисткой, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.
Гесс считает, что президент США сильно просчитался, когда дал согласие вернуть в страну спортсменку, которая никак не связана со спецслужбами или дипмиссией государства. Таким образом, неверный шаг Байдена сделал Путина победителем, а Белый дом — еще более незащищенным.
Ранее Бут рассказал, что процесс его задержания в Таиланде и последующий арест с самого начала были фикцией. Напомним, что предприниматель после возвращения на родину вступил в ряды Либерально-демократической партии.