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Болгары спрогнозировали падение доллара после заявлений Путина об экономике РФ

Экономика
Болгары спрогнозировали падение доллара после заявлений Путина об экономике РФ

Болгарские читатели портала «Факти.бг» спрогнозировали падение доллара после заявления президента России Владимира Путина о желании Запада разрушить российскую экономику.

По словам Путина, расчет на обвал российского рубля не оправдался, с чем болгары согласились: они посчитали российскую нацвалюту более крепкой, чем доллар, потому что она поддержана нефтью, газом, золотом и металлами, а также лесами и большими объемами пресной воды.

Одна из читательниц издания назвала доллар «зеленой бумажкой», другой пользователь сказал, что рубль станет только сильнее, третий — ожидает использования доллара вместо обоев через пару лет.
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