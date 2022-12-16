Болгары спрогнозировали падение доллара после заявлений Путина об экономике РФ

Болгарские читатели портала «Факти.бг» спрогнозировали падение доллара после заявления президента России Владимира Путина о желании Запада разрушить российскую экономику.
По словам Путина, расчет на обвал российского рубля не оправдался, с чем болгары согласились: они посчитали российскую нацвалюту более крепкой, чем доллар, потому что она поддержана нефтью, газом, золотом и металлами, а также лесами и большими объемами пресной воды.
Одна из читательниц издания назвала доллар «зеленой бумажкой», другой пользователь сказал, что рубль станет только сильнее, третий — ожидает использования доллара вместо обоев через пару лет.