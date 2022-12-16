Бастрыкин обсудил вопросы миграционной политики в РФ на заседании комиссии Совбеза

Заседание комиссии прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, говорится на сайте СК. В ходе мероприятия было отмечено, что Следственный комитет в пределах компетенции осуществляет деятельность по противодействию нелегальной миграции, предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. Бастрыкин подчеркнул, что на фоне увеличения числа прибывающих в Россию иностранцев фиксируется рост количества преступлений, совершенных ими, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В связи с этим глава СК РФ предложил главам данных субъектов обратить внимание на это и проанализировать ситуацию для принятия дополнительных профилактических мер.