ФИФА вместе с Федерацией футбола Сербии выразили соболезнования родным Михайловича

Международная федерация футбола (ФИФА) и Футбольный союз Сербии (FSS) выразили соболезнования родным и близким бывшего главного тренера ряда итальянских клубов Синиши Михайловича.
Экс-защитник национальной сборной Югославии скончался на 54-м году жизни. Сейчас весь футбольный мир в слезах, однако сам Михайлович не хотел бы видеть эти слезы, говорится в официальном заявлении FSS. Последний раз на публике наставник появлялся 1 декабря на презентации книги известного чешского футбольного тренера Зденека Земана.
Михайловичу в 2019 году был поставлен страшный диагноз — лейкемия. Серб победил болезнь в 2021, однако в марте 2022 онкологическое заболевание вернулось, сообщает «360». Одним из самых ярких периодов в карьере Михайловича стало выступление в составе римского «Лацио», передает издание «Вечерняя Москва».