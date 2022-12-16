ФИФА вместе с Федерацией футбола Сербии выразили соболезнования родным Михайловича

Экс-защитник национальной сборной Югославии скончался на 54-м году жизни. Сейчас весь футбольный мир в слезах, однако сам Михайлович не хотел бы видеть эти слезы, говорится в официальном заявлении FSS. Последний раз на публике наставник появлялся 1 декабря на презентации книги известного чешского футбольного тренера Зденека Земана.