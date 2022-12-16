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ФИФА вместе с Федерацией футбола Сербии выразили соболезнования родным Михайловича

Спорт
ФИФА вместе с Федерацией футбола Сербии выразили соболезнования родным Михайловича

Международная федерация футбола (ФИФА) и Футбольный союз Сербии (FSS) выразили соболезнования родным и близким бывшего главного тренера ряда итальянских клубов Синиши Михайловича.

Экс-защитник национальной сборной Югославии скончался на 54-м году жизни. Сейчас весь футбольный мир в слезах, однако сам Михайлович не хотел бы видеть эти слезы, говорится в официальном заявлении FSS. Последний раз на публике наставник появлялся 1 декабря на презентации книги известного чешского футбольного тренера Зденека Земана.

Михайловичу в 2019 году был поставлен страшный диагноз — лейкемия. Серб победил болезнь в 2021, однако в марте 2022 онкологическое заболевание вернулось, сообщает «360». Одним из самых ярких периодов в карьере Михайловича стало выступление в составе римского «Лацио», передает издание «Вечерняя Москва».
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