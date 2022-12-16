Как убирать снег в Санкт-Петербурге без снегоуборочной техники: советы

Зимний Петербург славится не только красотой, но и проблемами, которые словно так же, как и снег, выпадают на голову в данный сезон. На работу местных коммунальщиков петербуржцы жаловались не раз в социальных сетях. Если спецтехника не едет к вам, а расчистить территорию от снега и хочется, и нужно, то рассказываем, как это можно сделать без правительственных машин, своими силами.
Сугробы могут создавать несколько проблем: через них трудно пройти пешком и так же трудно проехать на автомобиле. Пусть пейзаж и заслуживает внимания, но в условиях мегаполиса проблема снега может значительно осложнить жизнь горожан. К счастью, петербуржцам не всегда нужно ждать опаздывающих коммунальщиков, чтобы расчистить себе путь. Чтобы убрать снег самостоятельно, есть как минимум один проверенный способ — взять в руки лопату.
Зимой следует всегда держать лопату рядом с входной дверью. В зимний сезон это очень полезная вещь.
Если снег копится и копится в большие сугробы и при этом не прекращается, как это было 6 и 7 декабря в Санкт-Петербурге, то намного легче будет не ждать и чистить его. Тот снег, который успел упасть, гораздо легче чистить сразу. Потом придется чистить вновь, но слои снега не будут тяжелыми, поэтому и риск сорвать спину уменьшится. К тому же будет легче и быстрее.
Убрать весь снег тяжело физически. Не стоит напрягаться и пытаться сразу же очистить, например, весь двор. Для начала следует очистить проходы, дорожки. Затем можно приступить к воротам, детским площадкам. Уже на третий этап работы можно оставить уборку снега вокруг дома. За один заход можно настолько утомиться, что уборка снега превратиться в физическую муку.
Перед чисткой парковочного места следует сначала сбросить снег с машины. В таком случае не придется делать одну и ту же работу дважды. Удобнее чистить снег от дома к воротам, из которых выезжает автомобиль. Иначе говоря, по тому пути, каким автомобилист покидает свою домашнюю территорию.
Кроме этого, при уборке снега следует обратить внимание, что наваливать его удобнее будет как можно дальше. В следующий раз, если вновь взяться за лопату, чтобы убрать снег, то не нужно будет закидывать его в кучу, которую выбрали за цветочным ограждением, например. Иначе места может не хватить, появятся новые сугробы.
Идеей убрать снег можно вдохновить и соседей. Командная работа в разы облегчит уборку. При этом работа может пойти настолько ладно, что станет занятием веселым и одновременно полезным.
Если не лениться и регулярно расчищать двор после каждого раза, когда выпадает снег, то можно избавиться от возможности, что снег подтает и образует скользкую ледяную корку. Это усложнит задачу уборки двора. Или можно ждать, пока приедут коммунальные службы в один из тысячи петербургских дворов.