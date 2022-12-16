Как убирать снег в Санкт-Петербурге без снегоуборочной техники: советы

Зимний Петербург славится не только красотой, но и проблемами, которые словно так же, как и снег, выпадают на голову в данный сезон. На работу местных коммунальщиков петербуржцы жаловались не раз в социальных сетях. Если спецтехника не едет к вам, а расчистить территорию от снега и хочется, и нужно, то рассказываем, как это можно сделать без правительственных машин, своими силами.