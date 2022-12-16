В хуторе Пирожок Ростовской области отчим пять месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу

В Ростовской области 50-летнего мужчину подозревают в совращении несовершеннолетней падчерицы. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.
В хуторе Пирожок Волгодонского района арестовали мужчину по подозрению в насилии над 11-летней падчерицей. По данным следствия, отчим с августа по декабрь 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетней.
Акты растления происходили, когда насильник оставался с жертвой наедине. Мужчина понимал, что девочка беспомощна в силу своего возраста.
Ребенок получил психологический и физический вред здоровью. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.