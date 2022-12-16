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Жители Архангельска остались без концерта Меладзе

Общество
Жители Архангельска остались без концерта Меладзе

В Архангельске жители остались без концерта Валерия Меладзе. Организаторы в качестве причины отмены указали ситуацию в стране.

Изначально артист должен был выступить в городе 12 апреля 2022 года. Однако почти за две недели до концерта организаторы перенесли его на 3 октября. Затем жителям Архангельска лишь заявили о переносе без конкретной даты. По итогу организаторы все отменили, ссылаясь на невозможность проведения мероприятия в нынешних реалиях.

Отметим, что купившим билеты обещали вернуть затраченные средства в течение 30 дней. Деньги поступят на те же платежные средства, с которых провели оплату.
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