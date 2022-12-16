Guardian: следы кокаина были обнаружены в резиденциях глав МИД и Правительства Британии

Увеселительные мероприятия с участием министра иностранных дел Соединенного Королевства и главы британского кабмина проходили не без употребления наркотических веществ. Об этом рассказали авторы Guardian.
Как сообщили источники издания, следы кокаина найдены в резиденции Чивнинг-хаус в то время, когда руководителем внешнеполитического ведомства страны была Лиз Трасс. Аналогичный белый порошок также был замечен и в здании Даунинг-стрит во времена премьерства Бориса Джонсона.
«Нет указаний на то, что Трасс или Джонсон сами употребляли наркотик или что они знали о том, что наркотики использовались или присутствовали», — пишет газета.
Напомним, что Лиз Трасс продержалась на посту премьер-министра Соединенного Королевства чуть больше одного месяца. На ее замену пришел экс-министр финансов Риши Сунак.