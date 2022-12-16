Guardian: следы кокаина были обнаружены в резиденциях глав МИД и Правительства Британии

Как сообщили источники издания, следы кокаина найдены в резиденции Чивнинг-хаус в то время, когда руководителем внешнеполитического ведомства страны была Лиз Трасс. Аналогичный белый порошок также был замечен и в здании Даунинг-стрит во времена премьерства Бориса Джонсона.