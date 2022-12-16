Директор Сергея Зверева пострадала на съемках новогоднего шоу

Случай произошел во время съемки поздравления Зверева. Тогда с артистом захотел сфотографироваться один из сотрудников другого канала. Девушка пыталась вежливо объяснить, что актер занят и поэтому не сможет сделать снимок. Но мужчина оказался агрессивным. Он сжал руку директора шоумена так сильно, что после у нее появился «огромный синяк», пишет «МК».