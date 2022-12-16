Читатели Breitbart отчитали Байдена за предательство американцев ради Киева

Ранее стало известно, что лидеры западных стран намерены направить украинской власти новую финансовую помощь для преодоления зимнего периода. В свою очередь Вашингтон сообщил, что готов предоставить Киеву ЗРК Patriot для борьбы с ВС РФ. Вот только это решение совершенно не обрадовало американцев.