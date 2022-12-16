Читатели Breitbart отчитали Байдена за предательство американцев ради Киева

Действия главы Белого дома Джо Байдена на Украине стали основной причиной разразившегося в Соединенных Штатах Америки кризиса. Читатели Breitbart жестко отчитали политика за предательство своего народа в пользу киевского режима.
Ранее стало известно, что лидеры западных стран намерены направить украинской власти новую финансовую помощь для преодоления зимнего периода. В свою очередь Вашингтон сообщил, что готов предоставить Киеву ЗРК Patriot для борьбы с ВС РФ. Вот только это решение совершенно не обрадовало американцев.
«Америка все глубже погрязает в долгах, а наш всегда беззаконный конгресс небрежно разбрасывает наши с таким трудом заработанные деньги», — отметил комментатор.
«Это фиаско, которое мы переживаем, является прямым результатом деятельности Джо Байдена», — написал другой.
Ранее стало известно, что Совет Европейского союза 15 декабря утвердил девятый пакет санкционных ограничений против России.