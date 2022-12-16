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Читатели Breitbart отчитали Байдена за предательство американцев ради Киева

Политика
Читатели Breitbart отчитали Байдена за предательство американцев ради Киева

Действия главы Белого дома Джо Байдена на Украине стали основной причиной разразившегося в Соединенных Штатах Америки кризиса. Читатели Breitbart жестко отчитали политика за предательство своего народа в пользу киевского режима.

Ранее стало известно, что лидеры западных стран намерены направить украинской власти новую финансовую помощь для преодоления зимнего периода. В свою очередь Вашингтон сообщил, что готов предоставить Киеву ЗРК Patriot для борьбы с ВС РФ. Вот только это решение совершенно не обрадовало американцев.

«Америка все глубже погрязает в долгах, а наш всегда беззаконный конгресс небрежно разбрасывает наши с таким трудом заработанные деньги», — отметил комментатор.
«Это фиаско, которое мы переживаем, является прямым результатом деятельности Джо Байдена», — написал другой.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза 15 декабря утвердил девятый пакет санкционных ограничений против России.
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