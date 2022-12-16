Емельянов: новая статья Киссинджера указывает на стремление Запада начать переговоры с Россией

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил о поворотной точке в конфликте на Украине. По словам политика, ей необходимо воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой. Об этом Киссинджер написал в статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной на сайте британского еженедельника Spectator.