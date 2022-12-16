Емельянов: новая статья Киссинджера указывает на стремление Запада начать переговоры с Россией

Экономические трудности и проблемы с запасами вооружений в собственных армиях, возникшие из-за поддержки Украины, толкают США и ЕС на поиск путей для переговоров с Россией. Запад пытается сохранить лицо и избежать еще большего мирового кризиса, заявил кандидат исторических наук, доцент Балтийского гуманитарного института Сергей Емельянов в беседе с международной редакцией ФАН.
Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил о поворотной точке в конфликте на Украине. По словам политика, ей необходимо воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой. Об этом Киссинджер написал в статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной на сайте британского еженедельника Spectator.
Как отметил Емельянов, вызывает огромный интерес вопрос прозрения западных политиков, когда они получают к своему титулу приставку «экс» или бывший. По словам эксперта, всевозможные экс-министры, покинувшие свой пост советники, как правило, начинают относительно здраво оценивать потенциал России и внешнеполитические реалии во взаимодействии с Москвой.
«В отношении к бывшему госсекретарю и советнику президента США Генри Киссинджеру такое утверждение лишь отчасти верно, однако демонстрирует вышесказанное. Причем Киссинджера нельзя заподозрить в симпатии к России ни в бытность госсекретарем, ни сейчас.
В своей статье "Как нам избежать новой мировой войны" бывший госсекретарь США призывает, пользуясь паузой, вызванной погодными условиями "действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров"», — пояснил историк.
Как отметил эксперт, авторитетный политик прекрасно понимает, что конфликт, поддерживаемый коллективным Западом, может перерасти в трагедию глобального масштаба, способную разрушить весь мир. Поэтому, по его словам, Запад хочет прекратить военные действия на Украине.
«Вовлеченность в проведение СВО третьих стран на стороне Украины вызвала экономические трудности, проблемы с запасом вооружений в собственных армиях. Решение возникших противоречий за столом переговоров позволит коллективному Западу сохранить лицо и избежать еще большего мирового кризиса.
Как говорится, ничего личного, только бизнес, так как саму идею поддержки нынешней Украины Генри Киссинджер не отрицает», — подытожил Сергей Емельянов.
Ранее историк русской консервативной мысли, публицист, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН объяснил выгоду в продолжении конфликта Киева с Москвой для Владимира Зеленского.