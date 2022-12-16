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Устроившего смертельное ДТП в Москве водителя BMW отправили под домашний арест

Происшествия
Устроившего смертельное ДТП в Москве водителя BMW отправили под домашний арест

Водителю BMW, устроившему смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в 3-м Павелецком проезде в Москве, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 февраля 2023 года, сообщили в СК.

В отношении 35-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности, ему предъявили обвинение, сообщало РИАМО.

Фигурант не признал вину и заявил, что применил экстренное торможение, увидев пешехода, однако его машину занесло.

Напомним, 15 декабря водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу. После этого он совершил наезд еще на двух пешеходов, стоявших на тротуаре у остановки. Затем BMW врезалась в другой автомобиль.

От полученных травм 31-летний пострадавший скончался на месте, еще два человека попали в больницу.
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