Седокова прошлась в бикини и леопардовой шубе по центру Парижа

Певица Анна Седокова в день рождения прошлась в бикини, показав точеную фигуру, и леопардовой шубе. Звезда гуляла по центру Парижа.
Бывшая солистка «ВИА Гры» поздравила себя с 40-летием в соцсетях. Знаменитость назвала себя сильной девочкой и рассказала, о чем больше всего жалела. По словам звезды, она страдает от того, что в прошлом многое себе не разрешала.
«Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила так, как прилично. Хотя давайте скажем прямо — у меня не всегда получалось», — написала знаменитость, добавив, что начала жить, как чувствует.
Артистка вместе с поздравлением для себя разместила провокационный ролик. Она в черном бикини и леопардовой длинной шубе щеголяет по улицам Парижа на фоне Эйфелевой башни, пишет «Утро.ру».
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