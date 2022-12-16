Седокова прошлась в бикини и леопардовой шубе по центру Парижа

Бывшая солистка «ВИА Гры» поздравила себя с 40-летием в соцсетях. Знаменитость назвала себя сильной девочкой и рассказала, о чем больше всего жалела. По словам звезды, она страдает от того, что в прошлом многое себе не разрешала.