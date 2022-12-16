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«Великая куча мусора»: в Сети обсуждают новогоднюю «елку» в украинском Николаеве

Общество
«Великая куча мусора»: в Сети обсуждают новогоднюю «елку» в украинском Николаеве

Власти украинского Николаева отказались от установки традиционной новогодней елки. Объект, который они представили горожанам, в Сети назвали «великой кучей мусора».

Фото «новогодней елки» распространились в Сети. От традиционного дерева решили отказаться из-за регулярных отключений света. По замыслу властей, объект должен стать символом несокрушимости.

«Дед Мороза все равно не ждут. А для Санты, видимо, и такая сойдет», — написал один из пользователей.

Начальник местного управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров также прокомментировал установку данного объекта. Он назвал такую елку «новогодним феноменом».
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