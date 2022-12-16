Лавров передал орден Мужества семье погибшего сотрудника посольства в Кабуле

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров передал орден Мужества родным погибшего сотрудника дипломатического ведомства РФ в Кабуле Михаила Шаха.
Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте МИД России 16 декабря. Лавров подчеркнул, что виновные в теракте ответят за содеянное.
«Вдове Михаила Шаха был вручен орден Мужества», — сказано на странице внешнеполитического ведомства.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно погибших в Кабуле работников дипведомства.