Встреча президентов России и Белоруссии в Минске. События дня

Главы государств подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов, а именно: реализацию ранее принятых союзных программ, вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов с акцентом на импортозамещение. Также лидеры коснутся сотрудничества в энергетической сфере и ─ наиболее важная тема для обеих сторон ─ это напряженная ситуация в мире и на границах обоих государств.