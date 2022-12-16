Встреча президентов России и Белоруссии в Минске. События дня

19 декабря в Минске пройдет встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Программа переговоров ожидается насыщенная.
Главы государств подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов, а именно: реализацию ранее принятых союзных программ, вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов с акцентом на импортозамещение. Также лидеры коснутся сотрудничества в энергетической сфере и ─ наиболее важная тема для обеих сторон ─ это напряженная ситуация в мире и на границах обоих государств.
Страны Евросоюза согласовали девятый по счету пакет антироссийских санкций, он был утвержден сегодня, 16 декабря. Как сообщается, письменные процедуры должны завершиться к концу этого дня, после чего список новых ограничительных мер должны опубликовать в официальном журнале союза ─ и только после этого санкции вступят в силу.
С сегодняшнего дня по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества. Об этом 16 декабря сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, данное решение было принято в связи с прилетами в энергообъекты страны. Также ожидается временное отключение подачи воды и теплоснабжения. Местные власти просят украинцев с терпением и пониманием относиться к ситуации.
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