Как в осаде: в Петербурге маломобильные граждане заперты в четырех стенах

Северную столицу по праву сравнивают с лучшими городами Европы. Культурное и историческое наследие действительно то, чем по праву можно гордиться. Но что скрывается за фасадами парадной части города на Неве? Картина давно уже неприглядна. Этой зимой опять (в который раз) всплыла проблема некачественной уборки снега. Но это только одно из проявлений дезорганизации в управлении городом, а ведь их масса. До сих пор в некоторых местах есть вопросы к уборке мусора, не говоря о его комплексной переработке. Так и не создана, несмотря на все заверенья городской администрации безбарьерная комфортная среда для инвалидов.