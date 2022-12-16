Как в осаде: в Петербурге маломобильные граждане заперты в четырех стенах

Вот так выглядит элемент «безбарьерной среды» в одном из магазинов Невского района Петербурга.
Северную столицу по праву сравнивают с лучшими городами Европы. Культурное и историческое наследие действительно то, чем по праву можно гордиться. Но что скрывается за фасадами парадной части города на Неве? Картина давно уже неприглядна. Этой зимой опять (в который раз) всплыла проблема некачественной уборки снега. Но это только одно из проявлений дезорганизации в управлении городом, а ведь их масса. До сих пор в некоторых местах есть вопросы к уборке мусора, не говоря о его комплексной переработке. Так и не создана, несмотря на все заверенья городской администрации безбарьерная комфортная среда для инвалидов.
Так мало того, зимой не убираются и те немногие приспособления, с помощью которых инвалид-колясочник может подняться в магазин, аптеку и т.п.
Представители этой группы горожан жалуются, что зимой они вынуждены быть запертыми в четырех стенах. На воздух практически не выйти, остается только проветривать помещения, да еще выручает доставка продуктов. Но для многих это накладно. Приходится заказывать самое дешевое, делится один из читателей. В общем, три, а то и четыре месяца как в осаде.
Но городским власть предержащим хоть бы хны. Они словно работают не для людей, а для галочки. Чего стоит история с уборкой с крыш снега, когда его еще и не выпадало. Чиновники объяснили это какими-то «учениями», однако, скорее всего, «мероприятие» проводилось как раз для документирования. Возможно, делали фото-отчет, ведь можно снять так, что невидно есть снег или его нет, а можно и пририсовать его потом в фотошопе, поделился предположением один из горожан.
Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, спасатель Денис Киселев дал советы петербуржцам о мерах предосторожности зимой, а также рассказал, как оказывать первую помощь пострадавшим от гололеда.