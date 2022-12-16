Экс-главу муниципального образования в Ленобласти осудят за взятки на 6,5 млн рублей

Отдел особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области передал дело в отношении экс-начальника муниципального образования в суд. Ему инкриминируется две статьи УК РФ: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».