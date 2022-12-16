Экс-главу муниципального образования в Ленобласти осудят за взятки на 6,5 млн рублей

Бывший глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района предстанет перед судом.
Отдел особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области передал дело в отношении экс-начальника муниципального образования в суд. Ему инкриминируется две статьи УК РФ: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый получал взятки от предпринимателей за заключение договоров на аренду муниципального имущества. Их общая сумма составила 6,5 млн рублей. Также фигурант незаконно хранил огнестрельное оружие.