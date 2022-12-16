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Масштабные учения Балтийского флота стартовали в Калининградской области

Армия
Масштабные учения Балтийского флота стартовали в Калининградской области

Крупномасштабные учения Балтийского флота ВМФ РФ с привлечением морской авиации и береговых войск начались в Калининградской области.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в маневрах задействованы более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 50 единиц техники, самолеты и вертолеты. Отмечается, что экипажи выполнят ряд учебных задач по предназначению.

Корабельным группам также предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, а также отражению воздушных атак условного противника. Корабли Балтийского флота выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.
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