Масштабные учения Балтийского флота стартовали в Калининградской области

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в маневрах задействованы более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 50 единиц техники, самолеты и вертолеты. Отмечается, что экипажи выполнят ряд учебных задач по предназначению.