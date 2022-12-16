Верховный суд США блокирует предложение Байдена открыть границу

Вашингтон, 15 декабря. Окружной судья Мэтью Качмарик заблокировал план администрации Джо Байдена по отмене политики «Оставайтесь в Мексике», которая была введена Дональдом Трампом. Программа требует от нелегальных иммигрантов возвращаться в Мексику, пока они ожидают разбирательства в иммиграционном суде.
Программа, известная как «протоколы защиты мигрантов», отличается от «Раздела 42», срок действия которого истекает 21 декабря. Решение о сохранении программы было принято в связи с рекордным уровнем нелегальной миграции. Большинство в верховном суде США до сих пор составляют консерваторы, получившие свои посты при президенте Трампе. Либеральное меньшинство судей, безуспешно пыталось возразить попытке отмены решения президента. Из решения ВС следует, что Белый дом не выполнил юридические требования по рассмотрению всех соответствующих факторов при отмене программы прошлой администрации. Администрация Байдена уже пыталась отменить программу «протоколы защиты мигрантов» в августе 2021 года, но Верховный суд заблокировал это решение с такой же формулировкой.
По информации Daily Caller в 2022 финансовом году было зафиксировано рекордное количество мигрантов, превышающее 2,3 миллиона человек. Ожидается, что после окончания действия «Раздела 42» поток мигрантов только усилится. Напомним, что еще в ноябре федеральный судья Эммет Салливан отменил «Раздел 42» служивший главным ограничителем для доступа к мексиканско-американской границе для мигрантов. Закон позволял властям приграничных штатов не пускать потенциальных носителей Covid-19 на свою территорию.
Наплыв мигрантов стал большой проблемой для всей управленческой системы США. Комиссару Таможенной и пограничной службы США (CBP) Криса Магнусу пришлось подать в отставку из-за провала попыток борьбы с нелегальной миграцией. подал в отставку из-за угроз со стороны администрации Джо Байден
Даже без отмены ограничений приграничные штаты не довольны массовыми потоками миграции. Губернатор Техаса Грегг Эбботт мобилизовал силовые структуры против «нашествия из Мексики».
Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена против своей страны.