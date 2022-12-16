Верховный суд США блокирует предложение Байдена открыть границу

Программа, известная как «протоколы защиты мигрантов», отличается от «Раздела 42», срок действия которого истекает 21 декабря. Решение о сохранении программы было принято в связи с рекордным уровнем нелегальной миграции. Большинство в верховном суде США до сих пор составляют консерваторы, получившие свои посты при президенте Трампе. Либеральное меньшинство судей, безуспешно пыталось возразить попытке отмены решения президента. Из решения ВС следует, что Белый дом не выполнил юридические требования по рассмотрению всех соответствующих факторов при отмене программы прошлой администрации. Администрация Байдена уже пыталась отменить программу «протоколы защиты мигрантов» в августе 2021 года, но Верховный суд заблокировал это решение с такой же формулировкой.