Ведущий передачи «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин поставил на место свою коллегу, украинку Янину Соколовскую после странных заявлений о российских военнослужащих.
По словам журналиста, украинцы часто приезжали в Россию на заработки и в поисках лучшей жизни. Норкин подчеркнул, что искали работу в РФ именно граждане Украины, а не наоборот.
В то же время, как указал ведущий, на Украине начали заявлять, что буряты, участвующие в рядах Вооруженных сил России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, якобы пьют воду из унитазов, так как никогда их «не видели».
«Я говорю (Соколовской. — Прим. ФАН): слушайте, вы сюда приезжали годами, десятилетиями на работу – не мы к вам, а вы к нам сюда ездили на работу. И вот вы рассказываете, что тут нет унитазов, асфальта и уличного освещения? А главное, что они, по-моему, уже сами стали в это верить. Вот это для меня вещь непонятная», — взбесился Норкин.
Ранее сообщалось, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.