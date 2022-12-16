Стоимость набора продуктов для оливье выросла за год на 8,5%

Набор продуктов для салата оливье к новогоднему столу подорожал за год на 8,53% — до 481 рубля, а для сельди под шубой — на 5,52%, до 225 рублей. Такие расчеты представил Росстат.
Одним из наиболее подорожавших ингредиентов стал майонез: его цена поднялась более чем на 14%. Однако от этого продукта вполне можно отказаться, заменив его на натуральный йогурт. Это поможет не набрать за новогодние праздники лишний вес, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Больше всех на салаты потратятся жители Чукотки — на оливье уйдет 792 рубля, а на селедку под шубой — 562 рубля. Наиболее дешевым оливье окажется в Белгородской области (360 руб.), а выгоднее всего приготовить сельдь под шубой выйдет в Мордовии (177 руб.).
Статистическое ведомство рассчитало цены на продукты для приготовления новогодних салатов на базе данных о динамике их стоимости в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года. В годовом выражение инфляция за ноябрь достигла 11,98%.