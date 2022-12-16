Стоимость набора продуктов для оливье выросла за год на 8,5%

Одним из наиболее подорожавших ингредиентов стал майонез: его цена поднялась более чем на 14%. Однако от этого продукта вполне можно отказаться, заменив его на натуральный йогурт. Это поможет не набрать за новогодние праздники лишний вес, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».