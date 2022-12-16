Автор песен Полины Гагариной Дудин рассказал, почему прекратил сотрудничество с артисткой

Музыкант Геннадий Дудин написал для певицы Полины Гагариной несколько хитов. Однако продолжать сотрудничество отказался, поскольку сильно разочаровался в артистке.
Автор хитов «Обезоружена» и «Драмы больше нет» не раскрыл причину своего негативного отношения к певице. Но стало понятно, что артист очень зол на звезду. Он написал, что ему жаль видеть изменения Гагариной в плохую сторону, выразив при этом радость, что больше не будет с ней сотрудничать, пишет StarHit.
Комментариев от Гагариной не последовало, однако многие пользователи Сети встали на сторону Дудина. Они считают, что слава сильно изменила певицу и , к сожалению, не в самую лучшую сторону.