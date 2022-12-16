Автор песен Полины Гагариной Дудин рассказал, почему прекратил сотрудничество с артисткой

Автор хитов «Обезоружена» и «Драмы больше нет» не раскрыл причину своего негативного отношения к певице. Но стало понятно, что артист очень зол на звезду. Он написал, что ему жаль видеть изменения Гагариной в плохую сторону, выразив при этом радость, что больше не будет с ней сотрудничать, пишет StarHit.