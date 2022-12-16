Президент Ирана: присутствие США за границей приносит лишь смерть и разруху

Ранее востоковед-иранист Каринэ Геворгян в беседе с ФАН отметила, что характер беспорядков в Иране показывает, что у них нет внутреннего лидера, однако они хорошо скоординированы. Иными словами, нельзя исключать, что людей подталкивали к участию в протестах извне.