Президент Ирана: присутствие США за границей приносит лишь смерть и разруху

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что присутствие США в разных государствах несет с собой смерть и разрушение. Слова политика передает агентство SANA.
Глава исполнительной власти Исламской Республики также отметил, что действия Запада в Сирии, Ираке и Афганистане сохраняются в памяти многих людей. Преступления Вашингтона и его союзников даже не нужно проверять в учебниках истории, добавил он.
«Посмотрите, что сделали “правозащитники” в Йемене, Палестине, Ливане и Сирии», — сказал Раиси в ходе своего выступления в провинции Хорасан.
Президент Ирана указал, что враги на Западе ошиблись в своих расчетах, когда пытались составить заговор против его страны, и подчеркнул, что Тегеран не нуждается в помощи извне, поскольку все проблемы страны могут решить сами иранцы.
Напомним, что в Иране продолжаются протесты, спровоцированные смертью курдянки Махсы Амини вследствие избиения со стороны полиции нравов. Причиной послужило нарушение правил ношения платка на голове.
Ранее востоковед-иранист Каринэ Геворгян в беседе с ФАН отметила, что характер беспорядков в Иране показывает, что у них нет внутреннего лидера, однако они хорошо скоординированы. Иными словами, нельзя исключать, что людей подталкивали к участию в протестах извне.
Кроме того, демонстранты выкрикивали политические, экономические и даже антироссийские лозунги. Это может сигнализировать о том, что Запад, зная уязвимые места Ирана, пытается дестабилизировать обстановку в стране.