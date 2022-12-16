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В украинском Житомире остановили работу котельных и электротранспорта

Общество
В украинском Житомире остановили работу котельных и электротранспорта

Работа котельных и электротранспорта была в срочном порядке остановлена в украинском городе Житомир для прохождения вечернего пика нагрузки.

Некоторые объекты водоснабжения тоже будут временно отключены. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в социальных сетях.

«Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены», — подчеркнул он в своем видеообращении.

Ранее компания «Укрэнерго» ввела на всей территории страны чрезвычайное положение. Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на Украине действуют экстренные аварийные отключения электричества.
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