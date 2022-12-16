«Надо остановить деструктивную эстафету»: интервью с психиатром Кульгавчуком о детском РПП

Для всего нужно определиться в том, что дети — это достаточно широкое понятие. Ведь речь идет и о младенце, которому нет и месяца, а также о семнадцатилетнем юноше с бородой, который порой выглядит покрупнее, чем его папа. И это все дети. Поэтому и проблемы с пищевым поведением могут быть весьма разные.