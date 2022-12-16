«Надо остановить деструктивную эстафету»: интервью с психиатром Кульгавчуком о детском РПП

Расстройства пищевого поведения (РПП) – бич двадцать первого века. Несмотря на то, что, например, на западных телеэкранах все чаще можно увидеть моделей оверсайз, отголоски моды на болезненную худобу никуда не делись.
В интернете можно найти много различной информации об экстремальных диетах. Авторы таких «программ» обещают космические результаты, ведь если почти ничего не есть, вполне реально потерять десять килограмм за месяц. Однако, дело далеко не в том, что такие диеты публикуются на различных форумах, а в уже имеющейся психологической проблеме.
И проблема РПП – не только «женская», как это принято считать в обществе. Естественно, если посмотреть на статистику, то страдают от недуга преимущественно женщины. Однако, беда может коснуться и мужчин, и детей.
Корреспондент ФАН пообщался с врачом-психиатром Евгением Кульгавчуком о том, что это за расстройство и как можно помочь своему ребенку, если он столкнулся с этим напрямую.
— Какой вид расстройства распространен среди детей?
Для всего нужно определиться в том, что дети — это достаточно широкое понятие. Ведь речь идет и о младенце, которому нет и месяца, а также о семнадцатилетнем юноше с бородой, который порой выглядит покрупнее, чем его папа. И это все дети. Поэтому и проблемы с пищевым поведением могут быть весьма разные.
Но тем не менее общие моменты, безусловно, есть. Во—первых, важно помнить о том, что пищевое поведение тесно связано с самым важным инстинктом — инстинктом самосохранения. Это напрямую влияет на выживаемость. Поэтому, если соблюдать гигиену питания и формировать с детства правильные пищевые привычки, система обычно работает без сбоев и не вызывает проблем.
— Какие ошибки допускают родители?
Сердобольные родители часто забывают об упомянутой гигиене питания и пытаются выразить свою «любовь» через объем пищи, которую пытаются втиснуть в младенца или более старшего ребенка, вне зависимости от того, есть у него аппетит, или нет.
Нередко прием пищи сопряжен с шантажом, многим известным по фразам: «за маму, за папу». Еда нередко используется совершенно в «кривых» интерпретациях. Например, как единственный способ доказать ребенку свою любовь к матери: «покажи, как ты любишь свою маму скушай еще 5 ложек каши». Получается, что без этого «доказательства» малыш находится в подозрении в нелюбви к своей маме. И мама ему не верит. И только каша может спасти ситуацию.
Абсурд? Да. Но во многих семьях такой сценарий до сих пор практикуется. И передается следующим поколениям. Некоторые матери раздражаются на ребенка и считают, что он не хочет есть назло ей, хотя у малыша просто нет аппетита.
Такая вот пищевая инквизиция.
— А что насчет поощрения едой?
Нередко еда становится некой наградой и фетишем. «Соберешь игрушки — дам конфетку». «Ты расстроена? — держи конфетку!». Прямо кинология с «вкусняшками».
И через 30 лет эта уже женщина, пришедшая на прием по поводу ожирения, рассказывает врачу, что она с детства заедает стресс сладостями. Так мама научила. После этого она набирает килограммы, получает еще больше стресса и заедает его еще большим количеством конфет.
Институт застолий тоже порой с самого раннего детства обучает детей есть не столько, сколько хочется для того, чтобы утолить голод, а «пока живот не лопнет», как своего рода времяпровождение. Потом, в психотерапевтическом кабинете, когда мы разбираем график питания человека, выясняется, что он половину приемов пищи принимает просто так, машинально, за компанию.
— Насколько сильно влияет мода на кости?
Влияние социальных факторов на пищевое поведение тоже нельзя недооценивать. Культ слишком худых женщин, практически без половых признаков, стал приводить даже к смертельным случаям при нервной анорексии у девушек подростков. Дошло до того, что в некоторых модельных агентствах стали пытаться ограничивать участие подобных моделей в показах.
При анорексии искажается восприятие, и девушке может казаться, что она безобразно толстая, хотя все у нее в показателях нормы. И это уже более глубокие изменения в психике, чем просто «хочется влезть в джинсы поменьше».
Примеры можно продолжать, их огромное количество.
— Что делать, если все же столкнулся с РПП?
Расстройство пищевого поведения весьма актуальная проблема на сегодняшний день. Как врач — психотерапевт хочу отметить, что с этими проблемами с каждым годом обращаются все больше и больше.
Многие начинают понимать, что различные липосакции или новомодные диеты, или специальные волшебные продукты, чудо-марафоны не решают проблему, и часто дают лишь временный эффект. Что бороться нужно не со следствиями, а причинами. Разбираться нужно не с тарелками, а с головой. Важно разобраться не только с собой, но и остановить деструктивную эстафету, не ломать нормальные рефлексы у своих детей. Для того, чтобы они не имели проблем в будущем.