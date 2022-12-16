Вернувшийся в Россию Виторган изменился до неузнаваемости

Актер Максим Виторган, критикующий Россию, недавно вернулся на родину. Звезду «Беспринципных» с трудом узнали на свежих кадрах, появившихся в соцсетях.
Виторган ведет скромный образ жизни, стараясь на появляться часто на громких мероприятиях. Недавно актера, вернувшегося в России, запечатлели на публике. Скорее всего, артист вел мероприятие, пишет «Экспресс газета».
Виторган выбрал простой наряд: темные брюки и пиджак, графитового цвета футболку. Впрочем, поклонников не возмутил непраздничный образ актера. Больше привлек внимание внешний вид звезды. По мнению фолловеров, артист, прибавив в весе, изменился до неузнаваемости.
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