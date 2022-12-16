Несколько футболистов сборной Франции могут пропустить финал ЧМ-2022 из-за гриппа

Защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате пропустили тренировку команды в связи с подозрением на верблюжий грипп, пишут крупные мировые СМИ. Стоит отметить, что вирус передается от животного к человеку. Всего от этой болезни с 2012 года скончались порядка 2,5 тысячи человек, сообщает «Чемпионат».