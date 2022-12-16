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Несколько футболистов сборной Франции могут пропустить финал ЧМ-2022 из-за гриппа

Спорт
Несколько футболистов сборной Франции могут пропустить финал ЧМ-2022 из-за гриппа

Сразу несколько футболистов национальной сборной Франции почувствовали недомогание перед финалом Чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате пропустили тренировку команды в связи с подозрением на верблюжий грипп, пишут крупные мировые СМИ. Стоит отметить, что вирус передается от животного к человеку. Всего от этой болезни с 2012 года скончались порядка 2,5 тысячи человек, сообщает «Чемпионат».

Однако у французов обнаружили обычный грипп, успокаивают журналисты. Участие Варана и Конате в матче с Аргентиной остается под вопросом.
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