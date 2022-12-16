«Русские — новые евреи»: Кот назвал «нацистским» интервью Залужного для The Economist

Если проводить аналогии с событиями 80-летней давности, то выяснится, что русские стали, по сути, «новыми евреями». Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» рассказал в своем Telegram-канале, что главком ВСУ Валерий Залужный, известный своим пристрастием к языческим символам и нацистской свастике, объявил в одном из интервью для западных изданий, что на Украине взамен православия появилась «новая религия», которая сводится к одной заповеди: «Русских нужно просто убивать! И самое главное — не бояться этого делать».
«То, что Залужный сказал в интервью The Economist, звучит уже просто как призыв, — заметил Кот. — "Давайте убивать русских, ребята!" — кричит он, а всемирно известное издание с радостью это публикует. Сразу возникают аналогии 80-летней давности, из которых напрашивается вывод, что русские — это новые евреи. Согласно Залужному, мы с вами должны быть уничтожены просто потому, что мы — русские!»
При этом, продолжил политолог, россияне «ничего плохого им не сделали», а просто самим фактом своего существования вызывают у западников жгучее желание убивать.
«И озвучивает это не кто-нибудь, а точно такой же — по крови — русский, как и мы с вами! — заявил эксперт. — Наверняка, если мы покопаемся в родословной Залужного, то выяснится, что у него дедушка или бабушка были русскими людьми и наверняка воевали в советской армии против нацистов. А вот внучок их сам вырос нацистом, перенял их лозунги и абсолютно этого не стесняется!»
Ранее Кот рассказал об опасности украинских информационных атак.