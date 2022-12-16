«Русские — новые евреи»: Кот назвал «нацистским» интервью Залужного для The Economist

Ранее Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» рассказал в своем Telegram-канале, что главком ВСУ Валерий Залужный, известный своим пристрастием к языческим символам и нацистской свастике, объявил в одном из интервью для западных изданий, что на Украине взамен православия появилась «новая религия», которая сводится к одной заповеди: «Русских нужно просто убивать! И самое главное — не бояться этого делать».