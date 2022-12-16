Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Автор смертельных челленджей для школьников предстанет перед судом в в Москве

Происшествия
Автор смертельных челленджей для школьников предстанет перед судом в в Москве

Мужчина, который знакомился с подростками в социальных сетях и предлагал им выполнять опасные трюки за денежное вознаграждение, предстанет перед судом, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Установлено, что 34-летний гражданин создавал фейковые страницы и вступал в переписку со школьниками. Он предлагал детям свешиваться вниз головой с крыш многоэтажек или висеть на руках на окне. Все это нужно было снимать на камеру и отправлять ему доказательства.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство, на данный момент расследование завершено. В скором времени судьбу автора смертельных челленджей решит суд.
москва покушение на убийство детей мужчина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду