Автор смертельных челленджей для школьников предстанет перед судом в в Москве

Мужчина, который знакомился с подростками в социальных сетях и предлагал им выполнять опасные трюки за денежное вознаграждение, предстанет перед судом, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Установлено, что 34-летний гражданин создавал фейковые страницы и вступал в переписку со школьниками. Он предлагал детям свешиваться вниз головой с крыш многоэтажек или висеть на руках на окне. Все это нужно было снимать на камеру и отправлять ему доказательства.
По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство, на данный момент расследование завершено. В скором времени судьбу автора смертельных челленджей решит суд.