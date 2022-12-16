Автор смертельных челленджей для школьников предстанет перед судом в в Москве

Установлено, что 34-летний гражданин создавал фейковые страницы и вступал в переписку со школьниками. Он предлагал детям свешиваться вниз головой с крыш многоэтажек или висеть на руках на окне. Все это нужно было снимать на камеру и отправлять ему доказательства.