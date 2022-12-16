Экологи выяснили, остались ли в Европе природные очаги чумы

Также коррелирующими факторами стали сухой прохладный климат и большая высота над уровнем моря. Сопоставив всю полученную информацию специалисты пришли к выводу, что лишь 0,6% европейской территории потенциально пригодны для сохранения возбудителя чумы. Это отдельные ареалы Италии, Франции, Португалии, Греции и Испании, пишет Planet Today.