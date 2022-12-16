Аналитики китайского издания Baijiahao раскрыли неудобную для коллективного Запада правду о козырях России. Речь идет об Индии и Китае.
«ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела материал. По словам обозревателей, официальная Москва противостоит одновременно 33 западным государствам, во главе который стоит Вашингтон. Однако у российской стороны есть ключ к победе, отметили китайцы, указав на Пекин и Нью-Дели.
«Все, чего добились страны коллективного Запада, – это усугубили свой энергетический кризис», – указали авторы статьи.
Несмотря на то, что стоимость энергоносителей чуть снизилась, цена будет еще расти, уверены аналитики. Такое развитие событий проучит Запад, констатировали обозреватели.
Ранее сообщалось, что Пекин примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки США организовать «независимость» Тайваня. Об этом рассказали в минобороны Китая.