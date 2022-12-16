Baijiahao: Китай и Индия стали козырями России в противостоянии с Западом

«ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела материал. По словам обозревателей, официальная Москва противостоит одновременно 33 западным государствам, во главе который стоит Вашингтон. Однако у российской стороны есть ключ к победе, отметили китайцы, указав на Пекин и Нью-Дели.