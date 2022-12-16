Демонизация России: Кот объяснил, почему США хотят исключить РФ из Совбеза ООН

Россиянам в системе ценностей западного мира выделена роль «жертвы», которую нужно уничтожить. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, если бы существовал механизм приостановки членства России в совете безопасности ООН, то США бы им обязательно воспользовались.
«Безусловно, американцы будут стараться сделать как можно больнее и неприятнее всем русским людям, так что попытки исключить РФ из Совбеза ООН будут продолжать предприниматься, — заметил Кот. — США очень важно купировать влияние нашей страны на всех международных площадках, так что россиян будут продолжать демонизировать и создавать им образ нелюдей и нехристей, чтобы оправдывать их убийства».
Подобная идеология ненависти, по словам политолога, позволит родственникам тех наемников, что едут сейчас в украинскую армию, гордиться их преступлениями.
«Им же рассказывают по телеку, что это "всего лишь русские свиньи", поэтому ваш папа, сын, брат и далее по списку занимаются благим делом, — заявил эксперт. — Кроме того, подобный эмоциональный настрой в обществе дает правительствам западных стран мандат на выделение новых денежных сумм на вооружение ВСУ».
По словам собеседника ФАН, в этой системе ценностей всем жителям России «выделена роль жертвы».
«Но мы же с этим не согласны, верно? — спросил Кот. — И я думаю, мы сможем объяснить — уже не в первый раз в нашей истории — всем этим нехорошим ребятам, что они неправы. Причем, я надеюсь, что в этот раз аргументы будут звучать крайне убедительно».
Ранее Кот рассказал об опасности украинских информационных атак.