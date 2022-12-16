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Экс-замначальника отдела РЖД оштрафовали почти на 4 млн рублей за получение крупной взятки

Происшествия
Экс-замначальника отдела РЖД оштрафовали почти на 4 млн рублей за получение крупной взятки

Суд вынес приговор экс-заместителю начальника отдела филиала ОАО «Российские железные дороги» по делу о получении взяток в особо крупном размере.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Ленинградской области предоставил достаточно доказательств для вынесения приговора бывшему заместителю главы ОАО «Российские железные дороги». Суд признал его вину по двум эпизодам.

Было установлено, что в период с апреля по сентябрь 2021 году подсудимый получил от представителей коммерческих организацией взятки на сумму более 2,5 млн рублей. Деньги были получены за понижение стоимости договоров. По решению суда осужденный выплатит штраф в 3,9 млн рублей.
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