Экс-замначальника отдела РЖД оштрафовали почти на 4 млн рублей за получение крупной взятки

Было установлено, что в период с апреля по сентябрь 2021 году подсудимый получил от представителей коммерческих организацией взятки на сумму более 2,5 млн рублей. Деньги были получены за понижение стоимости договоров. По решению суда осужденный выплатит штраф в 3,9 млн рублей.